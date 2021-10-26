Брюссель, 26 октября, 2021, 08:35 — ИА Регнум. Евросоюз не признает израильские поселения на территории Палестины, поскольку считает их незаконными. Об этом говорится в опубликованном 25 октября заявлении официального представителя ЕС.

Иван Шилов ИА REGNUM Евросоюз

В документе сказано, что сложившая ситуация является главной преградой на пути урегулирования палестино-израильских противоречий и достижения мира между сторонами. В заявлении также подчеркивается, что ЕС не откажется от своей позиции о непризнании каких-либо изменений в границах, действующих до арабо-израильской войны 1967 года.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце сентября администрация США отклонила запрос президента Палестины Махмуда Аббаса по поводу проведения встречи с американским лидером Джо Байденом на полях недели высокого уровня 76-й сессии ГА ООН.

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