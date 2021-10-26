Роли, США, , 08:34 — REGNUM «Каролина Харрикейнз» одержал победу над «Торонто Мэйпл Лифс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счётом 4:1.

Андрей Свечников nhl.com

Российский нападающий «Каролины» Андрей Свечников забросил шайбу и отдал результативную передачу. Также отличились форварды Себастьян Ахо, Стивен Лоренц и Нино Нидеррайтер.

В составе «Торонто» точным броском отметился нападающий Остон Мэттьюс.

На сегодняшний день «Каролина» занимает второе место в Восточной конференции НХЛ, в активе команды 10 очков. «Торонто» идёт на 14-м месте в Восточной конференции с пятью очками.

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