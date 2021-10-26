Улан-Удэ, 26 октября, 2021, 08:29 — ИА Регнум. В Бурятии в период нерабочих дней увеличат число мобильных групп для контроля за соблюдением антиковидных мер. Об этом заявил глава республики Алексей Цыденов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

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«Поскольку у нас министерства, ведомства, государственные структуры закрываются — всю бюджетную сферу отправляем по домам, из числа государственных и муниципальных служащих будут формироваться дополнительные мобильные группы, которые будут ходить и проверять соблюдение всех норм», — отметил он.

В частности, мобильные группы будут следить за соблюдением масочного режима в общественном транспорте, наличием QR-кодов у посетителей заведений общепита, торговых центров, объектов культуры и спорта, обязательную дезинфекцию гостиниц и гостевых домов.

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