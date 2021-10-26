Барнаул, , 08:29 — REGNUM Более 30% жителей Алтайского края приняли участие во Всероссийской переписи населения. Как сообщает пресс-служба правительства региона со ссылкой на данные территориальное управление государственной статистики, это почти 700 000 человек (698 424).

Перепись населения Алексей Колчин © ИА REGNUM

По данным ведомства, большинство граждан оставляют данные о себе во время встреч с переписчиками или самостоятельно приходят на стационарные переписные участки.

Как сообщало ИА REGNUM, перепись населения с 15 октября 2021 года проводится во многих странах мира. Впервые принять в ней участие можно самостоятельно в электронном виде на портале Госуслуг. Уже более 140 тысяч жителей края переписались дистанционно. Этим способом воспользовался также губернатор Алтайского края Виктор Томенко.

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