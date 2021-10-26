Барнаул, 26 октября, 2021, 08:29 — ИА Регнум. Более 30% жителей Алтайского края приняли участие во Всероссийской переписи населения. Как сообщает пресс-служба правительства региона со ссылкой на данные территориальное управление государственной статистики, это почти 700 000 человек (698 424).

Алексей Колчин ИА REGNUM Перепись населения

По данным ведомства, большинство граждан оставляют данные о себе во время встреч с переписчиками или самостоятельно приходят на стационарные переписные участки.

Как сообщало ИА REGNUM, перепись населения с 15 октября 2021 года проводится во многих странах мира. Впервые принять в ней участие можно самостоятельно в электронном виде на портале Госуслуг. Уже более 140 тысяч жителей края переписались дистанционно. Этим способом воспользовался также губернатор Алтайского края Виктор Томенко.

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