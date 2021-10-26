Всероссийская перепись: в Алтайском крае пересчитали более 30% населения
Барнаул, 26 октября, 2021, 08:29 — ИА Регнум. Более 30% жителей Алтайского края приняли участие во Всероссийской переписи населения. Как сообщает пресс-служба правительства региона со ссылкой на данные территориальное управление государственной статистики, это почти 700 000 человек (698 424).
По данным ведомства, большинство граждан оставляют данные о себе во время встреч с переписчиками или самостоятельно приходят на стационарные переписные участки.
Как сообщало ИА REGNUM, перепись населения с 15 октября 2021 года проводится во многих странах мира. Впервые принять в ней участие можно самостоятельно в электронном виде на портале Госуслуг. Уже более 140 тысяч жителей края переписались дистанционно. Этим способом воспользовался также губернатор Алтайского края Виктор Томенко.
Читайте также: Алтайский губернатор «переписался» дистанционно