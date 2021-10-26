Надым, Ямало-Ненецкий АО, , 08:28 — REGNUM Ямальские общественники просят власти региона обратить внимание на мародёров, разворовывающих историческую трансполярную магистраль, которую ещё называют 501-й стройкой или «мёртвой дорогой». Об этом сообщают «Вести-Ямал».

Трансполярная магистраль Csman

Трансполярная магистраль на Ямале — это проект сталинских времён СССР, который является предтечей Северного широтного хода. Строительство началось в 1947 году. На сооружении дороги работало до 80 тысяч заключённых, которые в тяжелейших условиях Крайнего Севера прокладывали железную дорогу будущего.

Историческое место расположено около города Надыма. Вандалы срезали почти 500 метров рельс с клеймом. «Министерский мост», по которому они проходят, также повреждён.

В 50 метрах от моста находится табличка «Памятник. Объект культурного наследия» и любое мародерское действие на нём уголовно наказуемо. В пунктах приёма металлолома реализовать сталинские рельсы законным путём невозможно.

«Те кто официально работает, не принимают рельсы. Есть список определённых вещей, которые не подлежат приёму», — сообщил представитель ЗАО «Алюминиевая продукция» Сергей Лунин.

Отмечается, что общественники восстанавливают лагерь на разъезде Щучий. Они стараются содержать в порядке историческую дорогу, когда «чёрные копатели» её варварски растаскивают.