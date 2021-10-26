Тбилиси, , 08:25 — REGNUM Если бывший президент Грузии Михаил Саакашвили погибнет в тюрьме, то это повлечет тяжелые последствия для властей страны. Об этом заявил на телеканале «Палитраньюс» один из лидеров партии «Единое национальное движение» (ЕНД) Георгий Барамидзе.

Саакашвили Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Сколько бы времени ни прошло, грузинский народ выкопает их любого места, не смогут спрятаться нигде на земле. Как они этого не понимают?» — сказал Барамидзе.

Политик также возмутился тем, что власти, отказываясь переводить Саакашвили из тюрьмы в частную больницу, заставляют «нервничать» его сторонников. По мнению Барамидзе, в тюремной больнице, куда хотят перевести экс-президента, не создадут всех условий, нужных для экс-президента.

Лидер ЕНД также уверен, что в Грузии нельзя задерживать никого, кто может быть осужден по политическим мотивам, пока в стране не будет «нормального суда».

Напомним, Саакашвили задержали в Грузии 1 октября. Он назвал себя «политзаключенным» и объявил голодовку. 8 октября стало известно, что экс-президент покупает мёд и соки. После этого он заявил, что вернул оставшийся мёд. Для контроля за здоровьем Саакашвили собрана группа врачей. Во дворе тюрьмы дежурит бригада медиков в реанимобиле.

Читайте ранее в этом сюжете: Кобахидзе: партия Саакашвили выдвинула на выборы «когорту хулиганов»