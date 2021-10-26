Тбилиси, 26 октября, 2021, 08:25 — ИА Регнум. Если бывший президент Грузии Михаил Саакашвили погибнет в тюрьме, то это повлечет тяжелые последствия для властей страны. Об этом заявил на телеканале «Палитраньюс» один из лидеров партии «Единое национальное движение» (ЕНД) Георгий Барамидзе.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Саакашвили

«Сколько бы времени ни прошло, грузинский народ выкопает их любого места, не смогут спрятаться нигде на земле. Как они этого не понимают?» — сказал Барамидзе.

Политик также возмутился тем, что власти, отказываясь переводить Саакашвили из тюрьмы в частную больницу, заставляют «нервничать» его сторонников. По мнению Барамидзе, в тюремной больнице, куда хотят перевести экс-президента, не создадут всех условий, нужных для экс-президента.

Лидер ЕНД также уверен, что в Грузии нельзя задерживать никого, кто может быть осужден по политическим мотивам, пока в стране не будет «нормального суда».

Напомним, Саакашвили задержали в Грузии 1 октября. Он назвал себя «политзаключенным» и объявил голодовку. 8 октября стало известно, что экс-президент покупает мёд и соки. После этого он заявил, что вернул оставшийся мёд. Для контроля за здоровьем Саакашвили собрана группа врачей. Во дворе тюрьмы дежурит бригада медиков в реанимобиле.