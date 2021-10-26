Ульяновск, , 08:24 — REGNUM В Ульяновской области жители продолжают верить мошенникам, которые просят у них коды к банковским картам, используя для этого различные предлоги. При этом некоторые вводят в заблуждение, проявляя показное сочувствие и негодование. Новый факт подобного мошенничества приводит УМВД России по региону.

Мошенничество в сети Иван Шилов © ИА REGNUM

Очередной жертвой афериста стала жительница Ундоры, которая опубликовала в интернете объявление о продаже дачи. С ней связался покупатель, представившись военным и заявив о готовности внести предоплату, но тут же сослался на некие особенности «служебной» работы.

«Ему якобы необходимо обязательно отчитаться в бухгалтерию распечатанным чеком о совершении перевода», — говорится в сообщении.

В полиции добавляют, что женщина по инструкции афериста пришла к банкомату, введя названный им код и тут же 300 тыс. рублей сбережений были переведены на карту другого банка.

«Аферист изобразил недоумение и даже разозлился, сославшись на отчётность из-за пополнения его карты такой суммой и после обещания вернуть средства перестал выходить на связь», — отмечается в релизе.

Правоохранители призывают быть бдительными при общении с незнакомцами и не называть никому данные банковских карт.

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре 2021 года серию крупных хищений денег на сайтах знакомств раскрыли сотрудники в Волгоградской области. Под подозрение попал заключённый из Ульяновска, который входил в доверие женщин, представляясь соучредителем банка или состоятельным бизнесменом, прося помощи о выводе денег со счетов.

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