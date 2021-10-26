Ташкент, 26 октября, 2021, 08:24 — ИА Регнум. Больше всего токсичных и нетоксичных отходов образуется в Навоийской области Узбекистана. Об этом 26 октября сообщает Госкомстат республики.

1september.ru Сброс отходов

В ведомстве отметили, что по итогам 2020 года по стране было образовано 125,6 млн тонн отходов, большая часть из которых в Навоийской — 48,2%.

Окружающую среду также сильно загрязняет Ташкентская область (34,6% от общего количества отходов) и Джизакская область — 9,1%. Менее всего загрязняют окружающую среду в Сырдарьинской области — 0,01%, Каракалпакии — 0,02% и Ферганской области — 0,03%.

При этом, в стране до настоящего момента нет современных предприятий по переработке бытовых и промышленных отходов.