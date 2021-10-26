Конакри, , 08:24 — REGNUM Моряки Северного флота России спасли панамский контейнеровоз от пиратов в Гвинейском заливе, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

Африканские пираты U.S. Navy

«Сегодня (25 октября) экипаж большого противолодочного корабля «Вице-адмирал Кулаков» предотвратил захват пиратами гражданского судна в Гвинейском заливе Атлантического океана», — сообщили в ведомстве.

Отмечается, что экипаж получил сигнал бедствия от контейнеровоза «Люция», в нем сообщалось о попытке захвата судна неизвестными вооруженными людьми на быстроходной лодке.

После этого вертолет с подразделением морской пехоты направился в район происшествия. Как только появился вертолет, пираты покинули судно. Вертолет облетел контейнеровоз, а с корабля высадили группу антитеррора, которая освободила экипаж и досмотрела судно.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 февраля в Гвинейском заливе пираты похитили рыболовное судно Lianpengyu, шедшее под флагом Габона с 14 гражданами Китая борту.

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