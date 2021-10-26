Москва, , 08:23 — REGNUM Сотрудники лесопожарных служб совместно с привлечёнными лицами за последние сутки ликвидировали на территории России 22 лесных пожара на общей площади 1563 га. Об этом 26 октября сообщает ФБУ «Авиалесохрана».

Лесной пожар Teplyystanmedia.ru

"По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки 25.10.2021 в России лесопожарные службы и привлеченные лица ликвидировали 66 лесных пожаров на площади, пройденной огнем, 1563 га», — говорится в сообщении.

Также сообщается, что в настоящее время в России насчитывается 17 лесных пожаров на общей площади 1764 га, на которых ведутся работы по их активному тушению.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне стало известно, что на юге Екатеринбурга потушили тлеющие торфяники.