Оттава, 26 октября, 2021, 08:20 — ИА Регнум. «Вашингтон Кэпиталз» одержал победу над «Оттава Сенаторз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счётом 7:5.

Michael Miller Александр Овечкин

Российский нападающий Александр Овечкин оформил дубль. Теперь на егос счету 737 голов в НХЛ.

Также в составе «Вашингтона» шайбы забросили Ти Джей Оши, оформивший хет-трик, Ник Дженсен и Джон Карлсон. Российский защитник Дмитрий Орлов отдал одну результативную передачу.

В составе «Оттавы» хет-трик оформил форвард Дрейк Батерсон. Ещё по голу забили Джош Норрис и Крис Тирни.

На сегодняшний день «Вашингтон» занимает третье место в Восточной конференции НХЛ, в активе команды 10 очков. «Оттава» идёт на 15-м месте в Западной конференции с четырьмя очками.

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