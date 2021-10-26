Якутск, 26 октября 2021, 08:27 — REGNUM Президент РФ Владимир Путин подписал указ о вручении государственной награды главе администрации Тит-Арынского наслега Хангаласского района Якутии Григорию Лукину. Мужчина спас утопающего, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 26 октября в пресс-службе правительства Якутии. ЧП произошло в мае 2018 года во время паводка, пояснило News Ykt.ru.
Читайте также: Путин наградил пятерых жителей Якутии за тушение лесных пожаров
Женщину начало уносить течением, но он спрыгнул в воду и помог ей подплыть к мосту. К этому моменту на помощь прибежали муж Татьяны Романовой и фельдшер.
Как сообщало ИА REGNUM, студент, замдиректора некоммерческой организации и три чиновника получили от президента России Владимира Путина почётные грамоты за борьбу с огнём в лесах Якутии. Соответствующий указ был подписал 14 октября.