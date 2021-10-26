Дамаск, 26 октября, 2021, 08:16 — ИА Регнум. Министерство иностранных дел Сирии обвинило Израиль в нарушении суверенитета республики после того, как израильские ВВС атаковали позиции сирийских военных в провинции Эль-Кунейтра. Об этом 25 октября сообщило агентство SANA со ссылкой на заявление внешнеполитического ведомства.

Иван Шилов ИА REGNUM Сирия

В документе подчеркивается, что Дамаск осуждает подобные действия, которые регулярно совершаются израильской стороной. В МИД Сирии также отметили, что Израиль провел атаку после того, как боевики в ряде районов провинции Дераа согласились сдать оружие, а в регионе было объявлено перемирие.

Кроме того, в заявлении указано, что сирийские власти считают действия израильских военных попыткой «поддержать поверженные террористические группировки». В министерстве предупредили, что Сирия оставляет за собой право отвечать на подобные шаги Израиля.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 октября замглавы российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии контр-адмирал Вадим Кулить заявил, что в Сирии на маршруте движения колонны военной полиции России сработало самодельное взрывное устройство (СВУ), с помощью которого боевики планировали подорвать один из автомобилей.