Москва, , 08:16 — REGNUM Баррель нефти марки Brent 25 октября подорожал на 0,08%, до $85,92, и скорее всего, цены на черное золото продолжат рост заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов.

Нефть Business.financialpost.com

Во время энергетического кризиса покупатели чувствуют себя комфортно. Они не торопясь сдвигают максимум, продвигаясь к уровню $90 за баррель.

4 ноября состоится встреча ОПЕК+. Ожидается, что на ней альянс согласует повышение совокупной добычи на 400 тыс. баррелей в день.

Министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдулазиз бен Салман заявил, что не намерены увеличивать добычу сильнее, чем планировалось.

Сегодня, 26 октября, на торгах в Азии нефть марки Brent стоит больше $86 за баррель. У покупателей есть около двух суток, чтобы добраться до уровня $87,50.

В противном случае техническая картина может подорвать позиции покупателей и спровоцировать нисходящую коррекцию.

Читайте также: Нефть пробила долгосрочный нисходящий тренд