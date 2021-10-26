Уфа, , 08:18 — REGNUM Медицинских работников заподозрили в получении взятки и служебном подлоге за внесение недостоверной информации о прохождении вакцинации от COVID-19 в Башкирии. Об этом 26 октября сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета по региону.

Сертификат о вакцинации (с) М. Денисов. Mos.ru

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По версии следствия, осенью текущего года подозреваемая медицинская сестра отделения для взрослого населения Центральной городской больницы города Сибая согласилась с незаконным предложением подозреваемой биолога клинико-диагностической лаборатории и за взятку изготовила поддельные меддокументы о якобы проведении осмотров девяти граждан перед вакцинацией от СOVID-19.

В материалах дела указано, что фигурантка уголовного дела внесла в единую государственную информационную систему здравоохранения недостоверную информацию о прохождении ими вакцинации, после этого подготовила фиктивные сертификаты о прохождении вакцинации и передала их гражданам через подозреваемого биолога.

«За оказанные услуги сотрудница лаборатории получила от граждан 45 тысяч рублей, из которых 19 тысяч рублей передала медсестре. Преступные факты были выявлены в ходе оперативно-розыскной деятельности сотрудников ФСБ России по Республике Башкортостан совместно с МВД по Республике Башкортостан», — говорится в сообщении пресс-службы.

По данному факту было возбуждено два уголовных дела по признакам получения взятки, служебного подлога и пособничества в его совершении. Расследование дела продолжается.