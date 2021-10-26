Владивосток, 26 октября, 2021, 08:24 — ИА Регнум. Предприятие «Приморский экологический оператор» (КГУП «ПЭО») с начала 2021 года совместно с администрациями муниципалитетов ликвидировали 31 свалку бытовых отходов в семи районах. Всего вывезено более 10 тыс. кубометров мусора, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 26 октября в пресс-службе краевого правительства.

Recyclemag.ru Свалка

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Несанкционированные свалки убрали во Владивостоке, в том числе на островах Русский, Попова и Рейнеке, в Арсеньеве, Дальнегорске, Надеждинском, Партизанском, Шкотовском районах и Пограничном округе.

Была задействована техника регоператора и муниципалитетов. До конца года планируется убрать ещё несколько свалок в Надеждинском и Хасанском районах.

По словам специалистов, большая часть мусорных куч копилась годами, хотя ответственность за их ликвидацию лежит на местных властях. Ситуация изменилась с появлением регионального оператора по обращению с твердыми отходами.

Как сообщало ИА REGNUM, сотрудники Восточно-Байкальской межрайонной природоохранной прокуратуры выявили нарушения в ходе рекультивации свалки в посёлке Усть-Баргузин.