Сорск, Хакасия, , 08:04 — REGNUM В Хакасии осенние каникулы для большинства школьников начнутся 30 октября и продлятся неделю. Однако в отдельных территориях школьников отправили по домам уже 25 октября, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

Каникулы начались

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Так, из-за сложной эпидситуации школьные каникулы продлятся две недели в Аскизском районе и городе Сорске. Власти республики при этом сослались на рекомендацию Минпросвещения России предусмотреть включение нерабочих дней в каникулярное время.

«Исходя из санитарно-эпидемиологической обстановки в каждом конкретном населённом пункте указанный период может быть дополнен каникулярными днями до 30 октября 2021 года, что и происходит в отдельно взятых образовательных организациях»,— отметил замминистра образования и науки Хакасии Елена Конева.