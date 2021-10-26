София, 26 октября, 2021, 08:04 — ИА Регнум. Временное правительство Болгарии выступило с инициативой введения моратория на предоставление болгарского гражданства иностранцам, вкладывающим инвестиции в экономику страны. Об этом 25 октября в своей редакционной статье написала софийская газета «Сега».

PavelD Болгария

По некоторым данным, на такой шаг официальная София планирует пойти под давлением Брюсселя, ранее неоднократно критиковавшего подобную систему натурализации.

Согласно предложениям представителей правительства Болгария, из соответствующего закона страны «О гражданстве» следует изъять два пункта — относительно получения болгарских паспортов членами семей инвесторов и возможности «покупки» основного документа гражданина Болгарии за 1 миллион левов ($590 тысяч).

Как утверждает официальная София, в последнее время участились случаи финансовых махинаций, когда определенный соискатель, став гражданином Болгарии, выводит из региона вложенные инвестиции.

Когда и каким именно образом в законодательство страны будут внесены указанные поправки, не сообщается. Предполагается, что в ближайшее время этот вопрос будет поставлен на голосование в Народном собрании (парламенте) Болгарии.

Напомним, Болгария является одной из стран ЕС, предоставляющих иностранцам гражданство в обмен на капиталовложения. Наряду с Кипром и Мальтой она проводит политику максимального содействия в развитии экономических проектов для зарубежных инвесторов.