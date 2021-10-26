Ульяновск, , 08:00 — REGNUM В Ульяновской области отреагировали на появившиеся сообщения об опасности вакцинации от COVID-19, опровергнув данные слухи и объяснив рост числа заражений коронавирусом «появлением новых более агрессивных штаммов» инфекции. Такие сведения распространило региональное министерство здравоохранения со ссылкой на главного внештатного инфекциониста Ульяновской области Валерию Речник.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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В минздраве опровергли опасность антиковидной вакцинации и пояснили критику в социальных сетях, что в 2020 году при отсутствии прививок болело меньшее количество населения, чем в 2021 году при наличии вакцины.

Главный внештатный инфекционист Ульяновской области Валерия Речник, на которую ссылается министерство, рост числа заболевших COVID-19 связывает не с увеличением количества вакцинированных граждан, «а с появлением новых более агрессивных штаммов коронавируса», которые быстрее распространяются.

Говоря о других факторах, способствующих распространению вируса, она назвала несоблюдение масочного режима и самоизоляции:

«Основная масса заболевших — это именно непривитые люди».

Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновской области значительный рост числа заражений коронавирусом начался в октябре, увеличившись с 322 в сутки до 515 по итогам 25 октября.

Напомним, с начала пандемии в регионе лабораторно подтверждён 92 331 случай заражения новой коронавирусной инфекции, вылечились 81 619 пациентов, умерли 2916 человек. По данным на 23 октября, прививку от COVID-19 сделали 405 807 жителей.

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