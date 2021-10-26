Барнаул, 26 октября, 2021, 07:59 — ИА Регнум. Житель Баварии был задержан в аэропорту с грузом наркотиков, тщательно замаскированных под кофейные зёрна, сотрудниками правоохранительных органов в аэропорту Барнаула. Об этом 26 октября сообщила пресс-служба Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

U.S. Coast Guard Конфискованные наркотики

По предварительным данным, наркотическое вещество иностранец получил во Франкфурте-на-Майне, разделил его на части и спрятал в банках из-под кофе, надеясь, что сканер в аэропорту не обнаружит незаконный груз. Затем гражданин Германии прибыл авиарейсом «Мюнхен — Москва» в аэропорт Домодедово, пересек границу Таможенного союза в рамках Евразийского экономического союза с грузом наркотического вещества и проследовал транзитом в аэропорт Барнаула.

Житель Баварии был задержан в Барнауле сотрудниками Алтайской таможни и пограничного управления ФСБ России по Алтайскому краю. Наркотическое вещество было найдено и изъято из оборота. В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по статье о незаконном перемещении через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕЭС наркотических средств. Уголовное дело направлено на рассмотрение в Домодедовский районный суд.

Ранее ИА REGNUM сообщало об экстрадиции в США крупнейшего наркоторговца Колумбии.