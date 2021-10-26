Новотроицк, Оренбургская область, 26 октября, 2021, 07:59 — ИА Регнум. В Оренбургской области суд вынес приговор в отношении пятерых бухгалтеров промышленного предприятия, расположенного в Новотроицке. Работники отдела главной бухгалтерии завода признаны виновными в совершении крупных мошенничеств группой лиц по предварительному сговору. Об этом сообщает пресс-служба судебной инстанции.

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Установлено, что фигуранты уголовного дела необоснованно начисляли себе сверх зарплаты денежные средства. В спецпрограмму вносили ложные данные об отсутствии задолженности перед предприятием. Ущерб заводу оценивается в 3,7 млн рублей.

Стоит отметить, глава отдела главной бухгалтерии предприятия уже имеет судимость. В августе 2021 года женщину приговорили к двум годам лишения свободы за особо крупное мошенничество с использованием своего служебного положения. Ущерб заводу составил свыше 27,5 млн рублей.

Учитывая назначенное ранее наказание, суд окончательно приговорил бухгалтера к двум годам и двум месяцам с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Другим фигурантам внесено наказание от 60 тс. рублей штрафа до полутора лет лишения свободы условно. Приговор не вступил в законную силу.