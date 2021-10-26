Гонконг, Китай, , 07:58 — REGNUM Власти Гонконга намерены усилить ограничения на въезд, введенных из-за пандемии коронавирусной инфекции, заявила глава администрации автономии Кэрри Лам в ходе пресс-конференции.

Гонконг Mstyslav Chernov

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«Что касается групп людей, не проходящих карантин, большая часть таких исключений будет отменена», — заявила она.

Исключения продолжат действовать только для сотрудников экстренных служб, а также с доставщиками продовольствия и дальнобойщиков, перевозящих продукты питания. Лам отметила, что ужесточение мер связано с желанием скорее открыть границу с материковым Китаем.

Пока для рядя категорий лиц действуют исключения, позволяющие не проходить обязательный 21-дневный карантин в гостиницах. Под исключения попадают топ-менеджеры, главы крупных корпораций, ученые, а также члены экипажей судов и самолетов.