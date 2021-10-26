Набережные Челны, Татария, , 07:57 — REGNUM По меньшей мере пятеро человек пострадали в результате взрыва газа в жилом доме в Набережных Челнах, 26 октября сообщили журналистам в пресс-службе министерства здравоохранения Татарии.

Взрыв Niklas Freidwall

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Ранее сообщалось о четверых пострадавших. После стало известно, что одна из них — 22-летняя девушка, которую извлекли из-под завалов, скончалась.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 октября в Набережных Челнах в одной из квартир по адресу улица Татарстан, 48/20 произошел взрыв бытового газа. В связи с инцидентом в городе был введен режим чрезвычайной ситуации муниципального характера.

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