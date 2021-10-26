Челябинск, 26 октября, 2021, 07:57 — ИА Регнум. В Челябинской области за январь — сентябрь было введено 1273,2 тыс. кв. метров жилья. Об этом сообщает региональная Контрольно-счётная палата.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Жилье

По сравнению с таким же периодом 2020 года рост составил 25,3%. Наилучшая динамикаа зафиксирована в Верхнеуфалейском городском округе — +4685%.

Сильнее всего объёмы сократились в Кусинском муниципальном районе, на 39%. Всего в 2021 году в регионе планируется ввести 1670 тыс. кв. метров жилья. Такую задачу ранее поставил губернатор Алексей Текслер.