София, , 07:54 — REGNUM Двое граждан ФРГ, которые подозреваются в убийстве соотечественника в селе Соколово (Добричская область Болгарии), останутся в тюрьме Добрича до вынесения им судебного приговора. Об этом 25 октября сообщила софийская газета «Труд».

Под арестом Pixabay.com

По официальным данным, местная прокуратура посчитала, что 59-летний Ральф К. и его 23-летний сын в случае предоставления им освобождения под залог могут покинуть территорию Болгарии.

«Адвокаты обвиняемых требовали избрать в качестве меры пресечения для своих подзащитных домашний арест, однако в ходе предварительных слушаний были выяснены некоторые «отягчающие» факты из биографии обвиняемых», — отмечается в материале газеты.

Согласно предоставленным сведениям, Ральф К., бывший офицер военной полиции ФРГ, был осужден на родине за вооруженное нападение. 23-летний мужчина неоднократно лечился в немецких психиатрических клиниках.

Следственные действия продолжаются. По болгарскому законодательству, обвиняемые могут обжаловать новое постановление в вышестоящих органах правосудия Болгарии.

По версии следствия, подозреваемые похитили проживавшего в с. Соколово немецкого бизнесмена и потребовали от его супруги выкуп в сумме 100 000 левов (около $60 000). После того, как женщина отказала в удовлетворении требования, ей по почте были присланы пальцы супруга. Впоследствии тело убитого было найдено в морозильной камере в доме подозреваемых.

Оба они полностью сознались в убийстве.