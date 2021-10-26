Красноярск, 26 октября, 2021, 07:52 — ИА Регнум. В Красноярском крае в третьем квартале 2021 года исследовано 448 проб плодоовощной продукции. Из них 4% не соответствовали требованиям по содержанию нитратов (морковь, свекла, капуста, лук). Об этом сообщило региональное управление Роспотребнадзора.

Овощи

«Данная продукция была выращена в Казахстане и в Красноярском крае», — уточнили в ведомстве.

Отмечается, что овощи, несоответствующие требованиям, изъяты из оборота — 47 партий общим весом 598 кг.