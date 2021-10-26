Владивосток, 26 октября, 2021, 07:55 — ИА Регнум. Власти Владивостока заявили, что 28 октября состоится встреча представителей мэрии, краевого правительства и различных ведомств с предпринимателями, чей бизнес пострадал во время пожара на Некрасовском рынке 26 октября, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе мэрии приморской столицы.

86.mchs.gov.ru Пожар

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«Конечно, мы должны общими усилиями — и краевых ведомств, и городских — помочь восстановить пострадавший бизнес. Проговорим на совместной встрече о тех «быстрых», «коротких» деньгах, которые можно будет получить от институтов развития, в том числе микрокредитных организаций. Обсудим то, куда бизнес сможет перейти. Конечно, пригласим представителей самого рынка, чтобы можно было понять, на что могут, с точки зрения компенсаций, рассчитывать предприниматели», — сказал мэр Константин Шестаков.

Отмечается, что полиця оцепила сгоревший рынок, на территорию никого не пускают, кроме спецслужб.

Земельный участок, на котором функционирует рынок, с 2004 года находится в частной собственности.

Как сообщало ИА REGNUM, случившийся пожар на Некрасовском рынке Владивостока 26 октября взбудоражил медиа пространство и горожан. Рынок был популярным, на многие товары вполне приемлемые цены. Теперь без работы и товара остались продавцы, арендаторы. Один из совладельцев рынка — депутат Законодательного собрания Приморья Вячеслав Байделюк.