София, 26 октября, 2021, 07:48 — ИА Регнум. В Софии в возрасте 80 лет скончался выдающийся болгарский футболист Александр Шаламанов. Об этом 25 октября сообщил софийский телевизионный канал НОВА ТВ.

Траур

А. Шаламанов был удостоен чемпионского звания в составе команды ЦСКА (София) в 1961-м году, получил титул футболиста №1 страны в 1963-м, 1966-м и был назван спортсменом года Народной Республики Болгария в 1967-м и 1973-м годах. Кроме того, в 1966-м он был включен в символическую «Идеальную сборную мира» по версии авторитетного журнала «Мировой футбол».

Помимо футбола, А. Шаламанов добился серьезных успехов в волейболе и лыжном спорте. В1960-м году он принял участие в Зимних олимпийских играх в Скво-Вэлли (США).

«Ушел из жизни один из величайших спортсменов», — говорится в некрологе, подписанным руководством Болгарского футбольного союза (БФС).

Прощание с А. Шаламановым состоится в Софии 30 октября. В этот же день он будет похоронен на Боянском кладбище болгарской столицы.