Чебоксары, , 07:45 — REGNUM В Чувашии планируют приобрести легковые автомобили одно из сельских поселений Чебоксарского района и подведомственное учреждение администрации Чебоксар. Цена закупок определена в размере 1,37 млн и 1,266 млн рублей. Соответствующие сведения опубликованы на портале госзакупок, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Автомобиль Иван Шилов © ИА REGNUM

Заказчиком одной из закупки выступает администрация Синьяльского сельского поселения Чебоксарского района. Муниципальным чиновникам потребовался переднеприводный легковой автомобиль 2021 года выпуска цвета «серебристый металлик».

Начальная (максимальная) цена контракта определена в сумме 1 370 900 рублей, что составляет 10,5% от собственных доходов муниципального образования (12,98 млн рублей, утверждённых с учётом корректировки на 2021 год). Данные средства предусмотрены в бюджете Синьяльского поселения.

Отметим, что на 2021 год общий объём доходов бюджета Синьяльского сельского поселения утверждён в размере 27 082 036 рублей (с учётом корректировки), в том числе межбюджетные трансферты — в сумме 14 102 074 рубля, расходы — 27 644 300 рублей, прогнозируемый дефицит — в объёме 562 264 рубля.

Автомобиль также планирует приобрести акционерное общество «Дорекс» (г. Чебоксары), опубликовав извещение о проведении запроса котировок в электронной форме. Речь идёт об определении поставщика и заключения договора поставки легкового автомобиля с начальной ценой 1 266 000 рублей.