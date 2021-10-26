Чебоксары, 26 октября, 2021, 07:45 — ИА Регнум. В Чувашии планируют приобрести легковые автомобили одно из сельских поселений Чебоксарского района и подведомственное учреждение администрации Чебоксар. Цена закупок определена в размере 1,37 млн и 1,266 млн рублей. Соответствующие сведения опубликованы на портале госзакупок, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Иван Шилов ИА REGNUM Автомобиль

Заказчиком одной из закупки выступает администрация Синьяльского сельского поселения Чебоксарского района. Муниципальным чиновникам потребовался переднеприводный легковой автомобиль 2021 года выпуска цвета «серебристый металлик».

Начальная (максимальная) цена контракта определена в сумме 1 370 900 рублей, что составляет 10,5% от собственных доходов муниципального образования (12,98 млн рублей, утверждённых с учётом корректировки на 2021 год). Данные средства предусмотрены в бюджете Синьяльского поселения.

Отметим, что на 2021 год общий объём доходов бюджета Синьяльского сельского поселения утверждён в размере 27 082 036 рублей (с учётом корректировки), в том числе межбюджетные трансферты — в сумме 14 102 074 рубля, расходы — 27 644 300 рублей, прогнозируемый дефицит — в объёме 562 264 рубля.

Автомобиль также планирует приобрести акционерное общество «Дорекс» (г. Чебоксары), опубликовав извещение о проведении запроса котировок в электронной форме. Речь идёт об определении поставщика и заключения договора поставки легкового автомобиля с начальной ценой 1 266 000 рублей.