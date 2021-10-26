Екатеринбург, 26 октября, 2021, 07:45 — ИА Регнум. Жители Свердловской области могут принять участие во Всероссийской переписи населения самостоятельно на портале Госуслуги. Об этом заявили в администрации Екатеринбурга.

Egov-buryatia.ru Перепись 2020

Такой функцией собираются воспользоваться более 16 тысяч свердловчан. Жители региона обращаются в МФЦ за помощью.

По словам волонтеров, люди чаще всего просят восстановить им аккаунт на портале Госуслуг. Подтвердить или завести учетную запись.

Отметим, что заполнение анкеты удаленно — не единственный способ принять участие в переписи населения. Жители области также могут ответить на вопросы переписчика дома или прийти на ближайший переписной участок.

Напомним, Всероссийская перепись населения проводится с 15 октября по 14 ноября. Удаленно можно пройти процедуру до 8 ноября.