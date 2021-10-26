Вашингтон, , 07:43 — REGNUM Военнослужащих США нет на территории Судана, где 25 октября суданские военные захватили членов переходного правительства страны. Об этом в ходе брифинга заявил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.

Армия США Иван Шилов © ИА REGNUM

Представитель ведомства отметил, что Вашингтон призывает освободить всех задержанных, а также уважать права гражданского населения республики.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 октября глава пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс заявил, что американские власти приостанавливают выделение финансовой помощи Судану в размере $700 млн.

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