Барнаул, , 07:39 — REGNUM В Алтайском крае опровергли информацию о том, что цены на гречку, овсянку и хлопья могут вырасти на 10−20 процентов уже с ноября из-за проблем с урожаем в регионе. Подробности со ссылкой на слова заместителя председателя алтайского правительства Александра Лукьянова сообщила пресс-служба губернатора.

Гречиха Светлана Шаповалова © ИА REGNUM

«В 2021 году, по сравнению с прошлым, посевы гречихи в Алтайском крае были увеличены на 69 тысяч гектаров и достигли 555 тысяч гектаров. По состоянию на 25 октября собрано 560 тысяч тонн в бункерном весе, что соответствует уровню за весь 2020 год. При этом некоторыми хозяйствами еще не завершен обмолот на площадях поздних сроков сева», — пояснил чиновник.

Александр Лукьянов также заверил, что урожая гречихи в этом году в Алтайском крае достаточно для полного обеспечения предприятий по переработке, а также отгрузки в другие регионы.

За последнюю неделю цена за тонну гречихи в Алтайском крае снизилась почти на 1,2 тысячи рублей по отношению к предыдущей неделе».

Напомним, ранее о том, что цены на гречку, овсянку и хлопья в России с ноября могут вырасти на 10−20%, известил «Коммерсант» со ссылкой свои на источники.

В свою очередь, редакция ИА REGNUM отмечала, что заявленное российскими производителями круп подорожание гречки и овсянки если и произойдет, то вовсе не потому, что в Алтайском крае возникли проблемы с урожаем. Вероятнее всего — обычная манипуляция.

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