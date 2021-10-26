Кемерово, , 07:38 — REGNUM В Кемеровской области медицинскую помощь получают 1647 пациентов с диагнозом COVID-19. Об этом сегодня, 26 октября, сообщил оперативный штаб региона.

Коронавирус Permkrai.ru

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«В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашнем 14-дневном карантине находятся 16 433 человека», — говорится в оперативном сообщении.

Всего в регионе выявлено 62 157 случаев заражения коронавирусом, 59 074 человека выздоровели, 1436 пациентов скончались.

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