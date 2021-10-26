Буэнос-Айрес, 26 октября, 2021, 07:36 — ИА Регнум. Причиной смерти легендарного аргентинского футболиста Диего Марадоны могла быть врачебная халатность, заявил его адвокат Матиас Морла в ходе беседы с журналистами.

Cadaverexquisito Граффити Диего Марадона

«Медицинский уход был ужасным, поэтому он и мертв», — заявил он.

Морла добавил, что в больнице, где Марадона лечился незадолго до смерти, рекомендовали не оставлять футболиста под домашним наблюдением. Однако родственники настояли, чтобы Марадону разместили в доме под присмотром врачей. При этом врачи утверждали, что футболист должен был находиться в больнице.

Как сообщало ИА REGNUM, аргентинский футболист Диего Марадона скончался 25 ноября 2020 года в возрасте 60 лет. Причиной смерти спортсмена стала острая сердечная недостаточность. Власти Аргентины начали расследование на предмет возможной врачебной халатности, приведшей к смерти Марадоны.