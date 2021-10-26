Владивосток, , 07:52 — REGNUM В Приморье стремительно растёт показатель ежедневно госпитализируемых пациентов с COVID-19 — коечный фонд заполнен более, чем на 80%, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

Госпиталь (сс) Pouya Bazargard. Mehr News Agency

Следите за развитием событий в трансляции: «QR-коды, каникулы, ограничения: все новости о борьбе с COVID-19 в России»

За минувшие сутки выявлено ещё 258 носителей коронавируса.

На 26 октября заболевших COVID-19 зарегистрировано 74 870 человек, на лечении находятся более 4 тыс. приморцев.

Число умерших за весь период пандемии — 1241 (+3 за сутки) человек, из них более 900 граждан — старше 65 лет.

Читайте также: В Приморье побит рекорд суточной вакцинации от COVID-19

Как сообщало ИА REGNUM, приморцы побили рекорд по числу вакцинированных от коронавируса за сутки — 25 октября привились более 6 тыс. человек.