Токио, , 07:28 — REGNUM Акция протеста против бракосочетания принцессы Мако, старшей дочери наследного принца Акисино, с её однокурсником Кэем Комуро проходит в центре Токио. Об этом 26 октября сообщает ТАСС.

Марк Шагал. Свадьба. Венчание. 1918

Всего в районе парка Хибия собрались около ста демонстрантов, они планируют пройти с флагами и транспарантами, призывающими отменить свадьбу, по центральным улицам Токио. Акция носит мирный характер, протестующих сопровождают сотрудники полиции.

Протестующие недовольны избранником принцессы Мако, в семье которого был финансовый скандал между его матерью и её бывшим супругом. Из-за него свадьбы была отложена почти на пять лет, она должна была состояться в 2018 году.

После бракосочетания принцесса Мако потеряет свой титул, перестанет быть членом императорской семьи и станет обычным гражданином Японии. Более того, принцесса отказалась от положенного ей приданого, которое выплачивается в случае отказа от статуса и составляет 150 млн иен (более $1,3 млн). После свадьбы молодожёны планируют жить в США, где избранник принцессы будет работать в местной компании.

Принцесса Мако станет третьей женщиной в истории императорской семьи, которая откажется от титула ради свадьбы с простым человеком. По традиции, только мужчины правящей династии могут вступать в неравный брак. Принцесса не сможет вернуться в семью даже в случае развода со своим избранником.

Ранее ИА REGNUM сообщало о свадьбе принцессы Мако с её избранником Кэем Комуро.

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