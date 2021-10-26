София, 26 октября, 2021, 07:18 — ИА Регнум. Операция по спасению сухогруза Vera SU, севшего на мель 20 сентября в районе заповедника «Яйлата» на северном побережье Болгарии, успешно завершена. Об этом 26 октября сообщает портал Maritime.bg.

gerholdt Портовый буксир

Отмечается, что с борта судна было выгружено около 700 кубометров азотных удобрений, залитых морской водой. Корабль удалось сдвинуть с места с помощью буксиров на 37 день с момента аварии. В настоящее время Vera SU буксируют в болгарский порт Варны со скоростью около трех узлов в час.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 октября спасатели предприняли вторую попытку снять с мели сухогруз VERA SU, которая завершилась безрезультатно.