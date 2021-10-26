Арсеньев, Приморский край, 26 октября, 2021, 07:51 — ИА Регнум. В Арсеньеве завершено расследование уголовного дела в отношении 43-летнего мужчины — его обвиняют в убийстве, краже, уничтожении и повреждении чужого имущества, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 26 октября в пресс-службе СУ СК РФ по Приморью.

Прокуратура Ярославской области Горящий дом

Читайте также: В Томской области обвиняемый в двойном убийстве признал вину

В ходе следствия выяснилось, что в мае фигурант пришел в гости к своей 60-летней знакомой в частный дом. После распития спиртного он попросил хозяйку истопить ему баню и сварить борщ. Женщина грубо ответила ему и отказалась выполнять желания.

Мужчина взял электрический шнур и задушил пенсионерку. После совершения убийства он похитил из дома золотые украшения и, скрывая следы преступления, устроил поджог. На следующий день он продал похищенное золото, а деньги потратил.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.

Как сообщало ИА REGNUM, в Томской области по обвинению в убийстве двух человек арестован молодой человек. Тела убитых были найдены в салоне машины в селе Комсомольск Первомайского района.