Кемерово, , 07:19 — REGNUM В Кемеровской области по состоянию на сегодня, 26 октября, за прошедшие сутки выявлено 273 случая заражения коронавирусной инфекцией. Днём ранее — 274 случая.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Кемерово — 36, Новокузнецк — 33, Прокопьевск — 31, Белово — 30, Междуреченск — 25, Юрга — 22, Мыски — 21, Анжеро-Судженск — 20, Калтан — девять, Осинники — девять, Киселевск — шесть, Беловский МО — шесть, Ленинск-Кузнецкий — пять, Новокузнецкий МР — четыре, Кемеровский МО — три, Березовский — два, Краснобродский — два, Гурьевский МО — два, Ленинск-Кузнецкий МО — два, Таштагольский МР — два, Прокопьевский МО — один, Топкинский МО — один, Юргинский МО — один», — сообщил оперативный штаб региона.

За это же время 204 пациента выздоровели, пятеро скончались.