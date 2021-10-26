Приамурье получит 4,6 млрд рублей на строительство дамб
Благовещенск, 26 октября, 2021, 07:22 — ИА Регнум. В 2022 году в Приамурье начнут реализовывать проекты строительства трёх дамб в сёлах Владимировка, Усть-Ивановка и Гродеково. Гидротехнические сооружения необходимы, чтобы защищать территорию населённых пунктов от паводка. На эти цели из федерального бюджета будет выделено 4,6 млрд рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 26 октября в пресс-службе правительства региона.
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Эти планы обсуждали на встрече министр природы РФ Александр Козлов и глава Приамурья Василий Орлов. Всего работы по возведению дамб будут стоить порядка 5,6 млрд рублей. Пока идёт подготовка проектов дамб.
Министр природы России Александр Козлов отметил, что новые гидротехнические сооружения будут построены в Амурской области в 2023—2024 годах.
Как сообщало ИА REGNUM, паводок, пришедший в Амурскую область в августе, повредил 175 домов. 99 из них требуется капитальный ремонт, 76 — полностью непригодны для проживания.