Тобольск, Тюменская область, 26 октября 2021, 07:17 — REGNUM В тюменском Тобольске до конца 2021 года для реставрационных работ законсервируют семь объектов культурного наследия. Об этом сообщила заместитель главы города Наталья Мудриченко на заседании городской думы.
Консервации подлежат бывшая земельная управа и шесть домов. Также ведётся разработка проектной документации на ремонтно-реставрационные работы с определением дальнейшего использования здания, где в августе 1852 года по инициативе декабристов было открыто девичье приходское училище, дом Неводчикова, усадьба Семёновых.
Отмечается, что в 2021 году в муниципальную программу для разработки проектной документации на ремонтно-реставрационные работы была включена и водонапорная башня Тобольска. На 2022 год заложены средства для разработки проектно-сметной документации по сохранению земляного вала, построенного в 1788 году.