Тобольск, Тюменская область, , 07:17 — REGNUM В тюменском Тобольске до конца 2021 года для реставрационных работ законсервируют семь объектов культурного наследия. Об этом сообщила заместитель главы города Наталья Мудриченко на заседании городской думы.

Водонапорная башня в Тобольске Пресс-служба гордумы Тобольска

Консервации подлежат бывшая земельная управа и шесть домов. Также ведётся разработка проектной документации на ремонтно-реставрационные работы с определением дальнейшего использования здания, где в августе 1852 года по инициативе декабристов было открыто девичье приходское училище, дом Неводчикова, усадьба Семёновых.

Отмечается, что в 2021 году в муниципальную программу для разработки проектной документации на ремонтно-реставрационные работы была включена и водонапорная башня Тобольска. На 2022 год заложены средства для разработки проектно-сметной документации по сохранению земляного вала, построенного в 1788 году.