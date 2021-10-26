Петропавловск-Камчатский, , 07:17 — REGNUM На 51-летнюю жительницу Камчатки возбуждено уголовное дело за приобретение и использование поддельного диплома о среднем профессиональном образовании, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 26 октября в краевом СУ СКР.

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Подозреваемая пыталась в 2020 году устроиться на должность младшего судебного пристава и предоставила в отдел кадров фальшивый диплом. Женщина свою вину признала и раскаялась. Отмечается, что она активно сотрудничает со следствием.

Как сообщало ИА REGNUM, в городе Ачинск Красноярского края двух медицинских работников заподозрили в мелком взяточничестве.