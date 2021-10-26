Чебоксары, 26 октября, 2021, 07:14 — ИА Регнум. Полицейские раскрыли серию квартирных краж, совершенных в ряде регионов Поволжья. Подозреваемыми являются двое жителей Нижегородской области, сообщили ИА REGNUM в МВД по Чувашии.

Цитата из к/ф «Операция «Ы» и другие приключения Шурика» реж Леонид Иович Гайдай. 1965. СССР Кража

Сообщения о кражах ювелирных изделий, имущества и денег из разных районов Чебоксар поступали в полицию в августе и сентябре сразу после выходных. Налёту подверглись восемь квартир по улицам Энтузиастов, Байдула, Ярмарочной и по проспекту Максима Горького.

В полиции установили схожую схему преступлений: в квартирах взломаны замки и оставлен беспорядок, а кражи происходили после полуночи.

«Помощь в раскрытии краж оказали камеры видеонаблюдения, установленные во дворах и подъездах жилых домов», — говорят в МВД по Чувашии.

В ходе оперативной работы правоохранители вышли на двух жителей Нижнего Новгорода: 40-летнего мужчину и его 36-летнего знакомого. Их задержали в Мордовии после совершения ряда краж, при этом злоумышленники также попали в поле зрения полиции в Ивановской и Нижегородской областях.

По данным фактам возбуждены уголовные дела. Фигуранты находятся под стражей в Мордовии.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Чувашии завели уголовное дело по факту кражи мусорных баков и детских каруселей в Новочебоксарске. Следствие считает, что их планировали сдать на металлолом.

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