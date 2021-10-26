Южно-Сахалинск, 26 октября, 2021, 07:06 — ИА Регнум. Грузовик столкнулся с легковым автомобилем на дороге под Корсаковым в Сахалинской области, передает АСТВ.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

По предварительным данным, грузовик выехал наперерез легковушке на одном из перекрестков, в результате чего произошло столкновение. В ДТП пострадала водитель легкового автомобиля, она получила легкие травмы. Подробности произошедшей аварии выясняются.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 октября в Санкт-Петербурге пассажирский автобус врезался в дерево. В результате аварии пострадали пять человек. По предварительной версии, водитель мог уснуть за рулем.