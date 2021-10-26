Пекин, 26 октября, 2021, 07:05 — ИА Регнум. Снять санкции, введённые в отношении Афганистана, призвал США и страны Запада глава МИД Китая Ван И. Такое заявление министр сделал 26 октября в ходе встречи в Дохе с Абдул Гани Барадаром, который занимает должность зампредседателя временного правительства Афганистана. Слова Ван И цитирует пресс-служба китайского МИД.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Китай

Ван И указал, что Китай придаёт большое значение трудностям, с которыми пришлось столкнуться Афганистану и настоятельно призывает страны запада и США отменить санкции. Глава китайского МИД отметил, что всем странам следует разумным образом наладить контакты с движением «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), чтобы помочь Афганистану преодолеть кризис и стать на путь благоприятного развития.

Глава МИД Китая пояснил, что Афганистан находится на этапе перехода от хаоса к порядку и испытывает серьёзные сложности в гуманитарной сфере, экономике, в области борьбы с терроризмом и в сфере управления. На пути преодоления этих сложностей Кабулу требуется понимание и помощь со стороны международного сообщества.

Также Ван И выразил надежду на то, что со стороны «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) будет проявлена открытость и солидарность со всеми этническими группами в стране в рамках совместной работы по восстановлению экономики, защите интересов и прав детей и женщин. Кроме того, глава МИД Китая добавил, что КНР будет по мере своих возможностей предоставлять гуманитарную помощь Афганистану и ожидает, что Кабул будет придерживаться политики добрососедства и содействовать строительству современного государства, отвечающего требованиям времени и интересам граждан.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Афганистан и Китай согласовали встречу глав МИД обеих стран.