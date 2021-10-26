Мадрид, 26 октября, 2021, 07:04 — ИА Регнум. Испанская партия Unidas Podemos попросила председателя Конгресса депутатов Испании Меричель Батет уйти в отставку «с достоинством», поскольку поступок судьи Верховного суда страны Мануэля Марчены и то, что «совершила» Батет, лишив места депутата Альберто Родригеса, «противоречит демократии и разделению властей». Об этом пишет агентство EFE.

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Это нечто «чрезвычайно серьезное», заявили представители Unidas Podemos Иса Серра и Пабло Фернандес на пресс-конференции в штаб-квартире партии по поводу отзыва депутатского места Родригеса.

Ранее сам Родригес в письме Батет заявил, что намерен обжаловать решение Верховного суда о его лишении депутатского мандата. Решение Верховного суда было вызвано инцидентом, в котором Родригес ударил полицейского.