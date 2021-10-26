Москва, , 07:04 — REGNUM Пока в регионах вводят ограничения на массовые мероприятия, нерабочие дни и локдауны, комплекс отдыха «Завидово», который подконтролен федеральному госпредприятию ГлавУПДК при Министерстве иностранных дел РФ, объявил запрос предложений «на право заключения договора на оказание услуг по организации и проведению культурно-развлекательных программ в период новогодних каникул» для своих гостей. В программе — театрализованные и интерактивные анимационные программы, научные шоу и масштабное мероприятие с привлечением великоустюжского Деда Мороза и Снегурочки. Победителя определят 16 ноября 2021 года, передаёт ИА REGNUM.

Новый год Pixabay.com

Следите за развитием событий в трансляции: «QR-коды, каникулы, ограничения: все новости о борьбе с COVID-19 в России»

Услуга оценивается в 4,199 млн рублей. В техзадании отмечается, что 30 декабря 2021 года должна быть также организована пресс-конференция официального Деда Мороза с представителями СМИ и гостями комплекса.

В целом в программе новогодних каникул планируются выступления артистов, мастер-классы с числом участников не менее 50 человек, сказочные спектакли, выступление музыкального коллектива в стиле фолк-шансон и многое другое, что предполагает участие больших групп гостей.

«Артисты и аниматоры предоставляют отрицательный тест на коронавирусную инфекцию COVID-19, сделанный не позднее 72 часов на момент проведения мероприятия или предоставляют QR-код сертификата вакцинации», — уточняется в техзадании.

Потехе ковид не помеха — блеск и мишура за бюджетный счёт